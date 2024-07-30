Які надбавки за віком доступні пенсіонерам

Перш за все, надбавку за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років. Така доплата додається до пенсії автоматично. Однак, вона нараховується лише тим, у кого пенсія становить менш як 10 340, 35 гривень.

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При цьому, така надбавка не сумується, а лише збільшується із часом:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Водночас пенсіонери, яким виповнилось 80 років, можуть отримати надбавку на догляд через погіршений стан здоров'я. Втім, для цього вони мають звернутися із відповідною заявою у ПФУ. Щоб отримати таку надбавку особа має:

  • мати пенсію за віком;
  • жити самостійно;
  • потребувати догляду сторонніх осіб.