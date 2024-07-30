Які надбавки за віком доступні пенсіонерам

Перш за все, надбавку за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років. Така доплата додається до пенсії автоматично. Однак, вона нараховується лише тим, у кого пенсія становить менш як 10 340, 35 гривень.

Читайте також: Чи повинні пенсіонери сплачувати за доставку газу: хто має пільги

При цьому, така надбавка не сумується, а лише збільшується із часом:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Наприклад! У 76 років пенсіонер отримає 456 гривень, а не 300+456 гривень.

Водночас пенсіонери, яким виповнилось 80 років, можуть отримати надбавку на догляд через погіршений стан здоров'я. Втім, для цього вони мають звернутися із відповідною заявою у ПФУ. Щоб отримати таку надбавку особа має:

мати пенсію за віком;

жити самостійно;

потребувати догляду сторонніх осіб.

Важливо! Розмір цієї надбавки вираховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто у 2024 році це – 944 гривні.