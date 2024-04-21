Якщо пенсіонеру 70 та більше років: на які доплати можуть розраховувати українці
При досягненні відповідного віку українські пенсіонери зможуть отримувати додаткові доплати до пенсій. Розмір надбавок складає від 300 до 570 гривень.
Надбавка за віком для пенсіонерів
Для пенсіонерів, які досягнули віку у понад 70 років, передбачені доплати. Йдеться про надбавки за віком, які нараховуються автоматично до пенсії.
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Як пояснюють в Пенсійному фонді, надаються доплати за віком у випадку, коли щомісячна пенсійна виплата з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільової грошової допомоги, суми індексації та щомісячної компенсації у разі втратити годувальника, не досягає 10 340 гривень.Зверніть увагу! Доплата за віком призначається у місяць, коли пенсіонеру виповнилося більше, ніж 70 років.
Втім є певні виключення. Йдеться про ті випадки, коли у пенсіонера день народження після нарахування виплати. У такому разі додаткові кошти нараховуються вже на наступний місяць після дня народження.
Які суми надбавок
Розмір доплат до пенсій залежать від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років включно – додаткові 300 гривень до пенсії,
- від 75 до 79 років – 456 гривень,
- від 80 років – щомісячна надбавка у 570 гривень.
Наприклад, у 75 років пенсіонер отримує не 300 гривень + 456 гривень, а 300 гривень + 156 гривень. І тоді загалом виходить 456 гривень.