Надбавка за віком для пенсіонерів

Для пенсіонерів, які досягнули віку у понад 70 років, передбачені доплати. Йдеться про надбавки за віком, які нараховуються автоматично до пенсії.

Читайте також Понад 10 тисяч гривень пенсії: скільки українців отримують такі виплати

Як пояснюють в Пенсійному фонді, надаються доплати за віком у випадку, коли щомісячна пенсійна виплата з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільової грошової допомоги, суми індексації та щомісячної компенсації у разі втратити годувальника, не досягає 10 340 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком призначається у місяць, коли пенсіонеру виповнилося більше, ніж 70 років.

Втім є певні виключення. Йдеться про ті випадки, коли у пенсіонера день народження після нарахування виплати. У такому разі додаткові кошти нараховуються вже на наступний місяць після дня народження.

Які суми надбавок

Розмір доплат до пенсій залежать від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років включно – додаткові 300 гривень до пенсії,

включно – додаткові 300 гривень до пенсії, від 75 до 79 років – 456 гривень,

– 456 гривень, від 80 років – щомісячна надбавка у 570 гривень.

Важливо! Вище вказані значення не сумуються. Тобто після переходу за певний віковий рубіж доплата лише зростає на певний показник.

Наприклад, у 75 років пенсіонер отримує не 300 гривень + 456 гривень, а 300 гривень + 156 гривень. І тоді загалом виходить 456 гривень.