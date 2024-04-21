Надбавка за віком для пенсіонерів
Для пенсіонерів, які досягнули віку у понад 70 років, передбачені доплати. Йдеться про надбавки за віком, які нараховуються автоматично до пенсії.
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Як пояснюють в Пенсійному фонді, надаються доплати за віком у випадку, коли щомісячна пенсійна виплата з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільової грошової допомоги, суми індексації та щомісячної компенсації у разі втратити годувальника, не досягає 10 340 гривень.
Втім є певні виключення. Йдеться про ті випадки, коли у пенсіонера день народження після нарахування виплати. У такому разі додаткові кошти нараховуються вже на наступний місяць після дня народження.
Які суми надбавок
Розмір доплат до пенсій залежать від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років включно – додаткові 300 гривень до пенсії,
- від 75 до 79 років – 456 гривень,
- від 80 років – щомісячна надбавка у 570 гривень.
Наприклад, у 75 років пенсіонер отримує не 300 гривень + 456 гривень, а 300 гривень + 156 гривень. І тоді загалом виходить 456 гривень.