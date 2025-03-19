Хто зможе отримати допомогу в 40 тисяч гривень у березні
- Жителі Сумської області можуть подати заявки на фінансову допомогу від Червоного Хреста для запуску або відновлення власного бізнесу.
- Пріоритет надається вразливим категоріям населення, таким як сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю та внутрішні переселенці.
Жителі Сумської області мають можливість подати заявки на фінансову допомогу від Товариства Українського Червоного Хреста. В рамках програми можна отримати 40 тисяч гривень.
Деталі програми допомоги від Червоного Хреста
У 2025 році Сумська обласна організація Червоного Хреста продовжує надавати допомогу вразливим верствам населення регіону, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сумської обласної організації.
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Кошти в розмірі 40 тисяч гривень можна використати для запуску чи відновлення власної справи. Цього року програма буде реалізована в Кролевецькій міській громаді Сумської області.
Гроші нададуть домогосподарствам з найбільшими вразливостями. Пріоритет буде надано таким категоріям:
- сім'ям, що опікуються особами похилого віку від 65 років, непрацездатними особами з інвалідністю першої та другої групи, а також неповнолітніми сиротами;
- родинам з двома і більше дітьми до 18 років;
- працездатним пенсіонерам та особам з інвалідністю;
- безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості;
- внутрішнім переселенцям, які стали власниками майна на території старостату і проживають за новою адресою не менше шести місяців;
- самотнім батькам (мати або батько);
- демобілізованим після 24 лютого 2022 року;
- родинам з низьким фінансовим становищем.
Як зареєструватися на фінансову допомогу
Щоб зареєструватися на "Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни", потрібно заповнити онлайн-анкету в старостинських округах, з можливим розширенням на найближчі старостати:
- Обтівський;
- Реутинський;
- Грузчанський.
Терміни подачі документів:
- Подання анкет – до 5 квітня 2025 року;
- Подання планів та пакета документів – до 5 травня 2025 року.