Хто зможе отримати допомогу в 40 тисяч гривень у березні

Жителі Сумської області мають можливість подати заявки на фінансову допомогу від Товариства Українського Червоного Хреста. В рамках програми можна отримати 40 тисяч гривень.

Деталі програми допомоги від Червоного Хреста

У 2025 році Сумська обласна організація Червоного Хреста продовжує надавати допомогу вразливим верствам населення регіону, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сумської обласної організації.

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Кошти в розмірі 40 тисяч гривень можна використати для запуску чи відновлення власної справи. Цього року програма буде реалізована в Кролевецькій міській громаді Сумської області.

Гроші нададуть домогосподарствам з найбільшими вразливостями. Пріоритет буде надано таким категоріям:

сім'ям, що опікуються особами похилого віку від 65 років, непрацездатними особами з інвалідністю першої та другої групи, а також неповнолітніми сиротами;

родинам з двома і більше дітьми до 18 років;

працездатним пенсіонерам та особам з інвалідністю;

безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості;

внутрішнім переселенцям, які стали власниками майна на території старостату і проживають за новою адресою не менше шести місяців;

самотнім батькам (мати або батько);

демобілізованим після 24 лютого 2022 року;

родинам з низьким фінансовим становищем.

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Щоб зареєструватися на "Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни", потрібно заповнити онлайн-анкету в старостинських округах, з можливим розширенням на найближчі старостати:

Обтівський;

Реутинський;

Грузчанський.

Терміни подачі документів: