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19 березня, 19:44
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Хто зможе отримати допомогу в 40 тисяч гривень у березні

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Жителі Сумської області можуть подати заявки на фінансову допомогу від Червоного Хреста для запуску або відновлення власного бізнесу.
  • Пріоритет надається вразливим категоріям населення, таким як сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю та внутрішні переселенці.

Жителі Сумської області мають можливість подати заявки на фінансову допомогу від Товариства Українського Червоного Хреста. В рамках програми можна отримати 40 тисяч гривень.

Деталі програми допомоги від Червоного Хреста

У 2025 році Сумська обласна організація Червоного Хреста продовжує надавати допомогу вразливим верствам населення регіону, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сумської обласної організації.

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Кошти в розмірі 40 тисяч гривень можна використати для запуску чи відновлення власної справи. Цього року програма буде реалізована в Кролевецькій міській громаді Сумської області. 

Гроші нададуть домогосподарствам з найбільшими вразливостями. Пріоритет буде надано таким категоріям:

  • сім'ям, що опікуються особами похилого віку від 65 років, непрацездатними особами з інвалідністю першої та другої групи, а також неповнолітніми сиротами;
  • родинам з двома і більше дітьми до 18 років;
  • працездатним пенсіонерам та особам з інвалідністю;
  • безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості;
  • внутрішнім переселенцям, які стали власниками майна на території старостату і проживають за новою адресою не менше шести місяців;
  • самотнім батькам (мати або батько);
  • демобілізованим після 24 лютого 2022 року;
  • родинам з низьким фінансовим становищем.

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Щоб зареєструватися на "Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни", потрібно заповнити онлайн-анкету в старостинських округах, з можливим розширенням на найближчі старостати:

  • Обтівський;
  • Реутинський;
  • Грузчанський.

Терміни подачі документів:

  • Подання анкет – до 5 квітня 2025 року;
  • Подання планів та пакета документів – до 5 травня 2025 року.