Детали программы помощи от Красного Креста
В 2025 году Сумская областная организация Красного Креста продолжает оказывать помощь уязвимым слоям населения региона, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сумской областной организации.
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Средства в размере 40 тысяч гривен можно использовать для запуска или восстановления собственного дела. В этом году программа будет реализована в Кролевецкой городской общине Сумской области.
Деньги предоставят домохозяйствам с наибольшими уязвимостями. Приоритет будет предоставлен следующим категориям:
- семьям, которые занимаются лицами пожилого возраста от 65 лет, нетрудоспособными лицами с инвалидностью первой и второй группы, а также несовершеннолетними сиротами;
- семьям с двумя и более детьми до 18 лет;
- трудоспособным пенсионерам и лицам с инвалидностью;
- безработным, зарегистрированным в Центре занятости;
- внутренним переселенцам, которые стали собственниками имущества на территории старостата и проживают по новому адресу не менее шести месяцев;
- одиноким родителям (мать или отец);
- демобилизованным после 24 февраля 2022 года;
- семьям с низким финансовым положением.
Как зарегистрироваться на финансовую помощь
Чтобы зарегистрироваться на "Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", нужно заполнить онлайн-анкету в старостинских округах, с возможным расширением на ближайшие старостаты:
- Обтовский;
- Реутинский;
- Грузчанский.
Сроки подачи документов:
- Подача анкет – до 5 апреля 2025 года;
- Подача планов и пакета документов – до 5 мая 2025 года.