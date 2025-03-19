Детали программы помощи от Красного Креста

В 2025 году Сумская областная организация Красного Креста продолжает оказывать помощь уязвимым слоям населения региона, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сумской областной организации.

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Средства в размере 40 тысяч гривен можно использовать для запуска или восстановления собственного дела. В этом году программа будет реализована в Кролевецкой городской общине Сумской области.

Деньги предоставят домохозяйствам с наибольшими уязвимостями. Приоритет будет предоставлен следующим категориям:

семьям, которые занимаются лицами пожилого возраста от 65 лет, нетрудоспособными лицами с инвалидностью первой и второй группы, а также несовершеннолетними сиротами;

семьям с двумя и более детьми до 18 лет;

трудоспособным пенсионерам и лицам с инвалидностью;

безработным, зарегистрированным в Центре занятости;

внутренним переселенцам, которые стали собственниками имущества на территории старостата и проживают по новому адресу не менее шести месяцев;

одиноким родителям (мать или отец);

демобилизованным после 24 февраля 2022 года;

семьям с низким финансовым положением.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Чтобы зарегистрироваться на "Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", нужно заполнить онлайн-анкету в старостинских округах, с возможным расширением на ближайшие старостаты:

Обтовский;

Реутинский;

Грузчанский.

Сроки подачи документов: