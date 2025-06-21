З 1 липня українцям виплачуватимуть по 4500 гривень
- З 1 липня 2025 року в Україні запустять програму грошової підтримки для вразливих категорій, що виплачуватиме 4 500 гривень.
- Допомогу зможуть отримати малозабезпечені сім’ї, багатодітні родини, самотні батьки, та діти, чиї батьки не сплачують аліменти або перебувають у невідомому місці.
Держава запускає нову програму для українців. Певні категорії населення зможуть отримати у липні чималу допомогу.
Хто зможе отримати 4 500 гривень від держави у липні
В Україні з 1 липня 2025 року стартує експериментальна програма грошової підтримки для вразливих категорій населення. Йдеться про базову соціальну допомогу, яка об’єднає кілька видів виплат в одну, повідомляє 24 Канал із посиланням на поставу Кабінету Міністрів №371.
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У липні програму почнуть реалізовувати для таких категорій:
- малозабезпечені сім’ї;
- багатодітні родини;
- самотні батьки;
- діти, чиї батьки не сплачують аліменти або перебувають у невідомому місці.
До того ж вже з 1 жовтня до програми долучать інші вразливі групи.
Як оформити допомогу від держави
Оформити базову соціальну допомогу можна двома способами:
- особисто: звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
- онлайн: через застосунок "Дія".
Важливо! Виплата призначається на шість місяців з можливістю подовження. Гроші перераховуватимуть на рахунок того члена сім’ї, який подав заяву.