На яку допомогу мають право українці, які старші за 65 років

Українські пенсіонери, що досягли 65-річчя, однак не мають страхового стажу, не отримують пенсію. Однак це не означає, що вони залишаються зовсім без фінансової підтримки.

Яка допомога для пенсіонерів старше 65 років?

Такі літні люди можуть отримувати соціальну допомогу, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також "Навіть говорити соромно": який розмір пенсії в українських зірок

У 2025 році для виходу на пенсію необхідний такий стаж:

у 60 років – не менше як 32 роки;

у 63 роки – від 22 до 31 року;

у 65 років – від 15 до 21 року.

Якщо ж особа має менш як 15 років страхового стажу, то після 65 років вона може оформити соціальну допомогу. Однак важливо не отримувати інших соцвиплат від держави.

Сума соцдопомоги визначається індивідуально. Робиться це таким чином:

беруть прожитковий мінімум для непрацездатних осіб: віднімають від нього середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні 6 місяців.

Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню. Це і є максимальний розмір соціальної пенсії.

Однак таку допомогу призначають далеко не всім українцям. Тут слід враховувати ще майновий стан людини та наявні інші доходи. Ба більше, людина має довести, що вона є малозабезпеченою.

Важливо! Якщо пенсіонер перебуває у будинку для літніх людей, то вона отримує лише 20% від допомоги, а решта грошей надходить до закладу.