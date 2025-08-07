Німеччина планує скоротити виплати біженцям з України, бо цього вимагає прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Виплати можуть скоротити на кілька сотень євро.

Як Німеччина скоротить виплати?

Виплати для українців хочуть зрівняти з виплатами біженців з інших країн, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Нині українці отримують такі самі виплати, як і безробітні німці: на одного дорослого це 563 євро на місяць. Крім того, оплачується оренда житла у певних цінових рамках, а також повне медичне страхування.

Маркус Зедер вимагає, щоби ці привілеї скасували, а виплати замість 563 євро знизили до показників у проміжку від 353 до 441 євро. Саме стільки отримують інші біженці, залежно від того, яке житло їм надається.

Його вимоги йдуть значно далі, ніж плани федерального уряду, який збирається знизити виплати лише для тих українців, які прибули у пошуку притулку від війни після квітня цього року. Зедер хоче, щоб менше платили всім без винятку українським біженцям,

Які виплати в інших країнах Європи?

За даними DW, найвищий у ЄС рівень соціального захисту для українців має Бельгія. Там дорослі біженці з України отримують близько 1 300 євро на особу щомісяця.

Як і у Німеччині, у Бельгії українські біженці прирівняні у правах на соціальний захист до безробітних бельгійців. Українці мають державне медичне страхування і в разі потреби мають право на проживання у державних притулках.

Українці у Швеції отримують щоденну виплату. Для дорослих, що проживають самі і не мають жодного доходу, вона становить у перерахунку від 180 до 190 євро. На дітей надається допомога обсягом у майже 140 євро на місяць.

Натомість у Великій Британій новоприбулим українцям виплачується разова допомога, яка у перерахунку становить близько 230 євро. Також на першу дитину у сім'ї надається допомога в еквіваленті близько 30 євро, а на кожну наступну – близько 20.

Угорщина нещодавно зробила умови для отримання виплат українцями жорсткішими. Дорослим, які мають статус тимчасового захисту, платять близько 55 євро на місяць, а на дитину – близько 34 євро.

Натомість українці з західних областей залишаться без допомоги та притулку, бо країна вважає їх "безпечними" для проживання.

Тривалих поточних виплат біженцям з України у Польщі немає. Уряд нещодавно скасував навіть разову допомогу на рівні близько 70 євро на дорослого.

Проте українцям платять допомогу на дітей. На першу дитину це у перерахунку майже 190 євро, на кожну наступну дитину – дещо менше.