Германия планирует сократить выплаты беженцам из Украины, потому что этого требует премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Выплаты могут сократить на несколько сотен евро.

Как Германия сократит выплаты?

Выплаты для украинцев хотят уравнять с выплатами беженцев из других стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Сейчас украинцы получают такие же выплаты, как и безработные немцы: на одного взрослого это 563 евро в месяц. Кроме того, оплачивается аренда жилья в определенных ценовых рамках, а также полное медицинское страхование.

Маркус Зедер требует, чтобы эти привилегии отменили, а выплаты вместо 563 евро снизили до показателей в промежутке от 353 до 441 евро. Именно столько получают другие беженцы, в зависимости от того, какое жилье им предоставляется.

Его требования идут значительно дальше, чем планы федерального правительства, который собирается снизить выплаты только для тех украинцев, которые прибыли в поиске убежища от войны после апреля этого года. Зедер хочет, чтобы меньше платили всем без исключения украинским беженцам,

– сообщили в издании.

Какие выплаты в других странах Европы?

По данным DW, самый высокий в ЕС уровень социальной защиты для украинцев имеет Бельгия. Там взрослые беженцы из Украины получают около 1 300 евро на человека ежемесячно.

Как и в Германии, в Бельгии украинские беженцы приравнены в правах на социальную защиту к безработным бельгийцам. Украинцы имеют государственное медицинское страхование и в случае необходимости имеют право на проживание в государственных приютах.

Украинцы в Швеции получают ежедневную выплату. Для взрослых, проживающих сами и не имеющих никакого дохода, она составляет в пересчете от 180 до 190 евро. На детей предоставляется помощь объемом почти 140 евро в месяц.

Зато в Великобритании новоприбывшим украинцам выплачивается разовая помощь, которая в пересчете составляет около 230 евро. Также на первого ребенка в семье предоставляется помощь в эквиваленте около 30 евро, а на каждого следующего – около 20.

Венгрия недавно сделала условия для получения выплат украинцами более жесткими. Взрослым, которые имеют статус временной защиты, платят около 55 евро в месяц, а на ребенка – около 34 евро.

Зато украинцы из западных областей останутся без помощи и убежища, потому что страна считает их "безопасными" для проживания.

Длительных текущих выплат беженцам из Украины у Польше нет. Правительство недавно отменило даже разовую помощь на уровне около 70 евро на взрослого.

Однако украинцам платят пособие на детей. На первого ребенка это в пересчете почти 190 евро, на каждого следующего ребенка – несколько меньше.