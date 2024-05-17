Соціальна підтримка для українських біженців офіційно скорочена
17 травня 2024, 12:33Читать новость на русском
Джерело:RMF24
В Польщі оновили правила для українських біженців. Серед них є зміни щодо надання соціальної підтримки – тепер вони стали суворіші.
Які виплати в Польщі припиняються для українців
В польському парламенті ухвалили законопроєкт, який збільшує термін перебування українських біженців на території країни до 30 вересня 2025 року.
До теми Деякі країни змінять умови для українських біженців у 2024 році
Водночас були посилені умови стосовно отримання соцпідтримки осіб. Зокрема, з'явилася вимога пред'являти паспорт для отримання певних пільг.Важливо! Згідно із законопроєктом, одноразова виплата у 300 злотих припиняється, а виплата у 800 злотих на дитину буде можлива лише, якщо дитина навчається у школі.
Як пояснюють, такі зміни спрямовані для забезпечення правового статусу та соціального захисту українських біженців. Вони набудуть чинності з 1 липня цього року.
- Зміни щодо соціальних виплат для біженців хочуть запровадити й в Ірландії. Там можуть зменшити виплати для біженців, які проживають у житлі, фінансованому державою.
- Відтак, за словами міністра фінансів Майкл МакГрат, сума зменшиться із 220 євро до майже 39 євро.
Перелік змін для біженців
- Українці з PESEL UKR зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року,
- Виплата 800 злотих на дитину залежатиме від того, чи навчається вона в школі,
- Фінансування проживання та харчування для біженців, які перебувають у скрутному становищі, буде можливе тільки за наявності угоди з місцевими органами самоврядування,
- Компенсація власникам приватного житла за проживання біженців скасовується,
- Виплата одноразової допомоги в розмірі 300 злотих припиняється,
- Розширюється доступ до медичних, сімейних і соціальних виплат, що виплачуються ZUS,
- Запроваджуються нові правила підтвердження особи громадянина України для отримання номера PESEL, що передбачає пред'явлення дійсного проїзного документа.