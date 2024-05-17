Соціальна підтримка для українських біженців офіційно скорочена

В Польщі оновили правила для українських біженців. Серед них є зміни щодо надання соціальної підтримки – тепер вони стали суворіші.

Які виплати в Польщі припиняються для українців

В польському парламенті ухвалили законопроєкт, який збільшує термін перебування українських біженців на території країни до 30 вересня 2025 року.

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Водночас були посилені умови стосовно отримання соцпідтримки осіб. Зокрема, з'явилася вимога пред'являти паспорт для отримання певних пільг.

Згідно із законопроєктом, одноразова виплата у 300 злотих припиняється, а виплата у 800 злотих на дитину буде можлива лише, якщо дитина навчається у школі.

Як пояснюють, такі зміни спрямовані для забезпечення правового статусу та соціального захисту українських біженців. Вони набудуть чинності з 1 липня цього року.

Зміни щодо соціальних виплат для біженців хочуть запровадити й в Ірландії. Там можуть зменшити виплати для біженців, які проживають у житлі, фінансованому державою.

Відтак, за словами міністра фінансів Майкл МакГрат, сума зменшиться із 220 євро до майже 39 євро.

Перелік змін для біженців

Українці з PESEL UKR зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року,

Виплата 800 злотих на дитину залежатиме від того, чи навчається вона в школі,

Фінансування проживання та харчування для біженців, які перебувають у скрутному становищі, буде можливе тільки за наявності угоди з місцевими органами самоврядування,

Компенсація власникам приватного житла за проживання біженців скасовується,

Виплата одноразової допомоги в розмірі 300 злотих припиняється,

Розширюється доступ до медичних, сімейних і соціальних виплат, що виплачуються ZUS,

Запроваджуються нові правила підтвердження особи громадянина України для отримання номера PESEL, що передбачає пред'явлення дійсного проїзного документа.

Показник кількості українських біженців на кожен мільйон місцевого населення в Ірландії є одним із найвищих по країнах світу.Правки, що були запропоновані колишньою керівною партією "Право та справедливість" й ультраправим формуванням "Конфедерація", не були включені. Вони пропонували позбавити українців призовного віку права на соціальну допомогу в Польщі.