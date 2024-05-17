Соціальна підтримка для українських біженців офіційно скорочена

17 травня 2024, 12:33
Читать новость на русском

Джерело:

RMF24

В Польщі оновили правила для українських біженців. Серед них є зміни щодо надання соціальної підтримки – тепер вони стали суворіші.

Які виплати в Польщі припиняються для українців

В польському парламенті ухвалили законопроєкт, який збільшує термін перебування українських біженців на території країни до 30 вересня 2025 року.

До теми Деякі країни змінять умови для українських біженців у 2024 році

Водночас були посилені умови стосовно отримання соцпідтримки осіб. Зокрема, з'явилася вимога пред'являти паспорт для отримання певних пільг.

Важливо! Згідно із законопроєктом, одноразова виплата у 300 злотих припиняється, а виплата у 800 злотих на дитину буде можлива лише, якщо дитина навчається у школі.

Як пояснюють, такі зміни спрямовані для забезпечення правового статусу та соціального захисту українських біженців. Вони набудуть чинності з 1 липня цього року.

  • Зміни щодо соціальних виплат для біженців хочуть запровадити й в Ірландії. Там можуть зменшити виплати для біженців, які проживають у житлі, фінансованому державою.
  • Відтак, за словами міністра фінансів Майкл МакГрат, сума зменшиться із 220 євро до майже 39 євро. 
Цікаво! Показник кількості українських біженців на кожен мільйон місцевого населення в Ірландії є одним із найвищих по країнах світу.

Перелік змін для біженців

  • Українці з PESEL UKR зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року, 
  • Виплата 800 злотих на дитину залежатиме від того, чи навчається вона в школі, 
  • Фінансування проживання та харчування для біженців, які перебувають у скрутному становищі, буде можливе тільки за наявності угоди з місцевими органами самоврядування, 
  • Компенсація власникам приватного житла за проживання біженців скасовується,
  • Виплата одноразової допомоги в розмірі 300 злотих припиняється,
  • Розширюється доступ до медичних, сімейних і соціальних виплат, що виплачуються ZUS, 
  • Запроваджуються нові правила підтвердження особи громадянина України для отримання номера PESEL, що передбачає пред'явлення дійсного проїзного документа.
Зауважте! Правки, що були запропоновані колишньою керівною партією "Право та справедливість" й ультраправим формуванням "Конфедерація", не були включені. Вони пропонували позбавити українців призовного віку права на соціальну допомогу в Польщі.
Автор: Валерія Городинська