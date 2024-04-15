Німеччина
Німеччина, яка вже прийняла значну кількість біженців з України, продовжує забезпечувати їх тимчасовим захистом.
Читайте також Норвезьке місто хоче приймати лише українців: чому це заборонили
В'їзд у країну можливий без віз, але для довгострокового перебування потрібно оформити статус тимчасового захисту, який продовжено до березня 2025 року.
Біженці в Німеччині мають право на:
- Безкоштовне проживання;
- Фінансову підтримку, зокрема регулярні виплати в розмірі 502 євро на місяць;
- Безкоштовне медичне обслуговування;
- Можливість працевлаштування на власну ініціативу чи через центри зайнятості;
- Освіту та безкоштовні курси німецької мови для дорослих.
Швеція
Швеція продовжує підтримувати українських біженців, надаючи їм тимчасове житло безкоштовно, яке може бути державним чи орендованим.
У 2024 році планується збільшення місячних виплат для біженців до 818 євро (близько 33 тисяч гривень). Очікується, що у поточному році можуть бути введені безкоштовні курси шведської мови.
Латвія
Латвія прийматиме українських біженців до 4 березня 2025 року. У разі кризи біженцям надається одноразова фінансова допомога: 343 євро для дорослих та 240 євро на дитину.
Додатково, біженці отримують щомісячну допомогу у розмірі 137 євро на першу особу в сім’ї та 96 євро на кожного наступного члена.
Румунія
Румунія продовжує надавати тимчасовий притулок українцям до 2025 року. Хоча державна підтримка була запланована до кінця 2023 року, у 2024 році рішення про надання допомоги будуть прийматися на індивідуальній основі. Переселенці також мають можливість звернутися за допомогою до благодійних організацій.
Нідерланди
З 4 березня 2024 року Нідерланди призупинили надання захисту приблизно 2 540 іноземцям, які перебували в Україні на правах тимчасового проживання до війни й не мають українського громадянства. Уряд Нідерландів зазначає, що цим особам необхідно або звернутися за притулком, або покинути країну.