Німеччина

Німеччина, яка вже прийняла значну кількість біженців з України, продовжує забезпечувати їх тимчасовим захистом.

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В'їзд у країну можливий без віз, але для довгострокового перебування потрібно оформити статус тимчасового захисту, який продовжено до березня 2025 року.

Біженці в Німеччині мають право на:

Безкоштовне проживання;

Фінансову підтримку, зокрема регулярні виплати в розмірі 502 євро на місяць;

Безкоштовне медичне обслуговування;

Можливість працевлаштування на власну ініціативу чи через центри зайнятості;

Освіту та безкоштовні курси німецької мови для дорослих.

Швеція

Швеція продовжує підтримувати українських біженців, надаючи їм тимчасове житло безкоштовно, яке може бути державним чи орендованим.

У 2024 році планується збільшення місячних виплат для біженців до 818 євро (близько 33 тисяч гривень). Очікується, що у поточному році можуть бути введені безкоштовні курси шведської мови.

До речі! Дістатися до Швеції з Польщі можна від 179 злотих, що еквівалентно приблизно 1 670 гривням.

Латвія

Латвія прийматиме українських біженців до 4 березня 2025 року. У разі кризи біженцям надається одноразова фінансова допомога: 343 євро для дорослих та 240 євро на дитину.

Додатково, біженці отримують щомісячну допомогу у розмірі 137 євро на першу особу в сім’ї та 96 євро на кожного наступного члена.

До слова! У 2024 році біженці також можуть розраховувати на інші види матеріальної підтримки та соціальні послуги залежно від своїх потреб.

Румунія

Румунія продовжує надавати тимчасовий притулок українцям до 2025 року. Хоча державна підтримка була запланована до кінця 2023 року, у 2024 році рішення про надання допомоги будуть прийматися на індивідуальній основі. Переселенці також мають можливість звернутися за допомогою до благодійних організацій.

Нідерланди

З 4 березня 2024 року Нідерланди призупинили надання захисту приблизно 2 540 іноземцям, які перебували в Україні на правах тимчасового проживання до війни й не мають українського громадянства. Уряд Нідерландів зазначає, що цим особам необхідно або звернутися за притулком, або покинути країну.