Социальная поддержка для украинских беженцев официально сокращена

В Польше обновили правила для украинских беженцев. Среди них есть изменения по предоставлению социальной поддержки – теперь они стали строже.

Какие выплаты в Польше прекращаются для украинцев

В польском парламенте приняли законопроект, который увеличивает срок пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 сентября 2025 года.

К теме Некоторые страны изменят условия для украинских беженцев в 2024 году

В то же время были ужесточены условия относительно получения соцподдержки лиц. В частности, появилось требование предъявлять паспорт для получения определенных льгот.

Согласно законопроекту, единовременная выплата в 300 злотых прекращается, а выплата в 800 злотых на ребенка будет возможна только, если ребенок учится в школе.

Как объясняют, такие изменения направлены для обеспечения правового статуса и социальной защиты украинских беженцев. Они вступят в силу с 1 июля этого года.

Изменения относительно социальных выплат для беженцев хотят ввести и в Ирландии. Там могут уменьшить выплаты для беженцев, проживающих в жилье, финансируемом государством.

Поэтому, по словам министра финансов Майкл МакГрат, сумма уменьшится с 220 евро до почти 39 евро.

Перечень изменений для беженцев

Украинцы с PESEL UKR смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года,

Выплата 800 злотых на ребенка будет зависеть от того, учится ли он в школе,

Финансирование проживания и питания для беженцев, которые находятся в трудном положении, будет возможно только при наличии соглашения с местными органами самоуправления,

Компенсация владельцам частного жилья за проживание беженцев отменяется,

Выплата единовременного пособия в размере 300 злотых прекращается,

Расширяется доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплачиваемых ZUS,

Вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины для получения номера PESEL, что предусматривает предъявление действительного проездного документа.

Показатель количества украинских беженцев на каждый миллион местного населения в Ирландии является одним из самых высоких по странам мира.Правки, которые были предложены бывшей правящей партией "Право и справедливость" и ультраправым формированием "Конфедерация", не были включены. Они предлагали лишить украинцев призывного возраста права на социальную помощь в Польше.