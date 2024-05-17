Социальная поддержка для украинских беженцев официально сокращена

17 мая 2024, 12:33
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Источник:

RMF24

В Польше обновили правила для украинских беженцев. Среди них есть изменения по предоставлению социальной поддержки – теперь они стали строже.

Какие выплаты в Польше прекращаются для украинцев

В польском парламенте приняли законопроект, который увеличивает срок пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 сентября 2025 года.

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В то же время были ужесточены условия относительно получения соцподдержки лиц. В частности, появилось требование предъявлять паспорт для получения определенных льгот.

Важно! Согласно законопроекту, единовременная выплата в 300 злотых прекращается, а выплата в 800 злотых на ребенка будет возможна только, если ребенок учится в школе.

Как объясняют, такие изменения направлены для обеспечения правового статуса и социальной защиты украинских беженцев. Они вступят в силу с 1 июля этого года.

  • Изменения относительно социальных выплат для беженцев хотят ввести и в Ирландии. Там могут уменьшить выплаты для беженцев, проживающих в жилье, финансируемом государством.
  • Поэтому, по словам министра финансов Майкл МакГрат, сумма уменьшится с 220 евро до почти 39 евро.
Интересно! Показатель количества украинских беженцев на каждый миллион местного населения в Ирландии является одним из самых высоких по странам мира.

Перечень изменений для беженцев

  • Украинцы с PESEL UKR смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года,
  • Выплата 800 злотых на ребенка будет зависеть от того, учится ли он в школе,
  • Финансирование проживания и питания для беженцев, которые находятся в трудном положении, будет возможно только при наличии соглашения с местными органами самоуправления,
  • Компенсация владельцам частного жилья за проживание беженцев отменяется,
  • Выплата единовременного пособия в размере 300 злотых прекращается,
  • Расширяется доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплачиваемых ZUS,
  • Вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины для получения номера PESEL, что предусматривает предъявление действительного проездного документа.
Обратите внимание! Правки, которые были предложены бывшей правящей партией "Право и справедливость" и ультраправым формированием "Конфедерация", не были включены. Они предлагали лишить украинцев призывного возраста права на социальную помощь в Польше.
Автор: Валерія Городинська