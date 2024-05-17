Какие выплаты в Польше прекращаются для украинцев

В польском парламенте приняли законопроект, который увеличивает срок пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 сентября 2025 года.

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В то же время были ужесточены условия относительно получения соцподдержки лиц. В частности, появилось требование предъявлять паспорт для получения определенных льгот.

Важно! Согласно законопроекту, единовременная выплата в 300 злотых прекращается, а выплата в 800 злотых на ребенка будет возможна только, если ребенок учится в школе.

Как объясняют, такие изменения направлены для обеспечения правового статуса и социальной защиты украинских беженцев. Они вступят в силу с 1 июля этого года.

Изменения относительно социальных выплат для беженцев хотят ввести и в Ирландии. Там могут уменьшить выплаты для беженцев, проживающих в жилье, финансируемом государством.

Поэтому, по словам министра финансов Майкл МакГрат, сумма уменьшится с 220 евро до почти 39 евро.

Интересно! Показатель количества украинских беженцев на каждый миллион местного населения в Ирландии является одним из самых высоких по странам мира.

Перечень изменений для беженцев

Украинцы с PESEL UKR смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года,

Выплата 800 злотых на ребенка будет зависеть от того, учится ли он в школе,

Финансирование проживания и питания для беженцев, которые находятся в трудном положении, будет возможно только при наличии соглашения с местными органами самоуправления,

Компенсация владельцам частного жилья за проживание беженцев отменяется,

Выплата единовременного пособия в размере 300 злотых прекращается,

Расширяется доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплачиваемых ZUS,

Вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины для получения номера PESEL, что предусматривает предъявление действительного проездного документа.

Обратите внимание! Правки, которые были предложены бывшей правящей партией "Право и справедливость" и ультраправым формированием "Конфедерация", не были включены. Они предлагали лишить украинцев призывного возраста права на социальную помощь в Польше.