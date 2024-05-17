Какие выплаты в Польше прекращаются для украинцев
В польском парламенте приняли законопроект, который увеличивает срок пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 сентября 2025 года.
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В то же время были ужесточены условия относительно получения соцподдержки лиц. В частности, появилось требование предъявлять паспорт для получения определенных льгот.
Как объясняют, такие изменения направлены для обеспечения правового статуса и социальной защиты украинских беженцев. Они вступят в силу с 1 июля этого года.
- Изменения относительно социальных выплат для беженцев хотят ввести и в Ирландии. Там могут уменьшить выплаты для беженцев, проживающих в жилье, финансируемом государством.
- Поэтому, по словам министра финансов Майкл МакГрат, сумма уменьшится с 220 евро до почти 39 евро.
Перечень изменений для беженцев
- Украинцы с PESEL UKR смогут легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года,
- Выплата 800 злотых на ребенка будет зависеть от того, учится ли он в школе,
- Финансирование проживания и питания для беженцев, которые находятся в трудном положении, будет возможно только при наличии соглашения с местными органами самоуправления,
- Компенсация владельцам частного жилья за проживание беженцев отменяется,
- Выплата единовременного пособия в размере 300 злотых прекращается,
- Расширяется доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплачиваемых ZUS,
- Вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины для получения номера PESEL, что предусматривает предъявление действительного проездного документа.