До 2 000 гривень на дітей – хто зможе отримати грошову допомогу від держави у 2025 році
- У 2025 році для деяких дітей передбачена одноразова грошова виплата у розмірі 2 000 гривень.
- Для отримання допомоги потрібно звернутися до Департаменту з питань соціальної політики або відповідних органів з заявою та необхідними документами.
У 2025 році в Україні передбачені кошти для деяких дітей. Мова йде про виплату у розмірі 2 000 гривень.
Допомога для мешканців Сумщини
Програма діє у Сумській області, передає 24 Канал з посиланням на Департамент з питань соціальної політики СОДА.
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Ця обласна комплексна програма підтримки ВПО на 2025-2026 роки зокрема передбачає надання одноразової адресної грошової допомоги на евакуйовану з 1 січня 2024 року дитину у розмірі 2 000 гривень:
- одному з батьків;
- особам, які їх замінюють;
- іншим законним представникам, що залишилися проживати на території області.
Допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань та у розмірах, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на 2025 рік на виконання Програми,
– уточнили у дописі.
Для того, аби отримати допомогу, людина звертається особисто до Департаменту з питань соціальної політики СОДА або до структурних підрозділів районних держадміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань соцзахисту населення з відповідною заявою. У ній зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога.
До заяви додаються:
- копії паспорта заявника та його довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копії документів, що підтверджують родинні стосунки з дитиною;
- довідки про перебування на обліку дитини, як внутрішньо переміщеної особи.
Цікаво! У 2025 році допомога надана 167 батькам на 271 дитину.