Укр Рус
Економіка Соцвиплати До 2 000 гривень на дітей – хто зможе отримати грошову допомогу від держави у 2025 році
1 липня, 14:29
2

До 2 000 гривень на дітей – хто зможе отримати грошову допомогу від держави у 2025 році

Валерія Моргун
Основні тези
  • У 2025 році для деяких дітей передбачена одноразова грошова виплата у розмірі 2 000 гривень.
  • Для отримання допомоги потрібно звернутися до Департаменту з питань соціальної політики або відповідних органів з заявою та необхідними документами.

У 2025 році в Україні передбачені кошти для деяких дітей. Мова йде про виплату у розмірі 2 000 гривень.

Допомога для мешканців Сумщини

Програма діє у Сумській області, передає 24 Канал з посиланням на Департамент з питань соціальної політики СОДА.

Читайте також Святкова виплата до Дня Незалежності: хто може отримати гроші від держави 

Ця обласна комплексна програма підтримки ВПО на 2025-2026 роки зокрема передбачає надання одноразової адресної грошової допомоги на евакуйовану з 1 січня 2024 року дитину у розмірі 2 000 гривень:

  • одному з батьків;
  • особам, які їх замінюють;
  • іншим законним представникам, що залишилися проживати на території області.

Допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань та у розмірах, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на 2025 рік на виконання Програми,
– уточнили у дописі.

Для того, аби отримати допомогу, людина звертається особисто до Департаменту з питань соціальної політики СОДА або до структурних підрозділів районних держадміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань соцзахисту населення з відповідною заявою. У ній зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

  • копії паспорта заявника та його довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки з дитиною;
  • довідки про перебування на обліку дитини, як внутрішньо переміщеної особи.

Цікаво! У 2025 році допомога надана 167 батькам на 271 дитину.