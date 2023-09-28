Допомога від держави для переселенців: які ці суми у 2023 році

Чимало українських переселенців можуть отримувати грошову допомогу від держави у зв'язку з вимушеним переїздом з територій, де ведуться бойові дії. З початком повномасштабного вторгнення число таких осіб лише збільшилося. Втім цікаво чи підвищать виплати для ВПО на наступний рік.

Кожній особі від 2 до 3 тисяч гривень

В Україні від початку повномасштабного вторгнення встановили суми допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це від 2 до 3 тисяч гривень щомісяця.

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на кожну дитину та людину з інвалідністю – 3 тисячі гривень;

на кожну людину старше 18 років – 2 тисячі гривень.

Ці кошти щомісяця виплачують після 15 та 28 числа. На потреби ВПО за цьогорічними прогнозами знадобиться 72 мільярди гривень. Втім у 2024 році не передбачено підвищення виплат для переселенців.

Зміни щодо надавання допомоги

Нагадуємо, що у липні цьогоріч було ухвалено змінити правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Деяким продовжили виплати автоматично, а для інших – виплати взагалі скасували.

Кому не продовжили виплати:

тим, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за колабораціонізм,

зробили великі покупки, наприклад, автівку (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тисяч гривень.

Ті, кому автоматично перепризначили кошти на наступний рік:

сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 8 372 гривень;

якщо в сім’ї є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

людям з інвалідністю;

людям, середньомісячний дохід яких не перевищує 6 279 гривень;

людям, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 279 гривень;

людям, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

людям, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;

студентам денної або дуальної форми навчання, які не мають реєстрації в гуртожитках;

людям, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.

Допомогу було автоматично продовжено для ВПО на термін 6 місяців – до кінця січня 2024 року.