Яка фінансова підтримка для самотніх пенсіонерів є у 2025 році

У 2025 році самотні пенсіонери в Україні можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Хто саме може претендувати на виплати та як їх оформити, читайте далі.

Кому можуть доплатити до пенсії

Пенсіонери, які мешкають самотньо та потребують догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 944 гривень, передає 24 Канал.

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При цьому, потреба в сторонньому догляді має бути офіційно підтверджена лікарським висновком та належним чином оформлена документально. А саму виплату призначають за певними критеріями:

вік від 80 років і старше;

самотнє проживання;

потреба в постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;

отримання пенсії за віком.

Як визначається розмір допомоги для самотніх пенсіонерів Самотні пенсіонери отримують допомогу у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 гривню.

Як отримати доплату у 2025 році

Порядок оформлення доплати регулюється Законом України №646-IX від 2 червня 2020 року. Для її отримання потрібно звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду з відповідною заявою.

До заяви слід додати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Важливо! Особи, які мають пенсію по інвалідності, не можуть отримувати цю доплату.