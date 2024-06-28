Україна отримає ще 5 мільйонів євро від Словенії: на що спрямують ці кошти

Словенія активно допомагає Україні у протистоянні російській агресії. Сьогодні, стало відомо про нову грошову підтримку для українців від словенського уряду.

Яку підтримку надасть Словенія

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила про передачу Україні 5 мільйонів євро, передає 24 Канал. Ці кошти мають бути використані на розв'язання гуманітарних проблем.

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Оголошення цього рішення відбувалось під час зустрічі президентки з Володимиром Зеленським у Києві. У столицю України очільниця Словенії завітала з робочим візитом.

Наташа Пірц Мусар Президентка Словенії Зрештою, я приїхала до пана Зеленського з новиною про те, що уряд Словенії схвалив додаткові 5 мільйонів євро спеціально для сфери гуманітарної допомоги, і я щаслива, що можу передати цю новину йому особисто.

Окремо Пірц Мусар зазначила, що саме українські спеціалісти допомогли при ліквідації масштабної повені, яка нанесла словенській державі неабиякі збитки. За це уряд Словенії висловлює окрему подяку.

Куди планують витратити ці кошти

У своїй промові президентка Словенії чітко вказала, що ці кошти мають бути спрямовані на гуманітарні потреби. Окремо вона виділила словенську організацію, яка надала фінансову підтримку українським воїнам, потребуючим протезування.

Очільниця Словенії наголосила, що її країна не має змоги надавати Україні значну військову допомогу. Проте, Пірц Мусар висловила намір максимально підтримувати українську сторону наявними ресурсами.