Майже 54 тисячі гривень допомоги на сімʼю: хто зможе отримати кошти

Благодійний фонд "Єдність за майбутнє" ініціює допомогу сім'ям, у яких є діти до 18 років. Ця акція відбувається за умови, що сім'ї проживають на території Чернігівської, Сумської чи Харківської областей і відповідають встановленим критеріям.

Хто зможе отримати виплати

Жителі визначених регіонів можуть отримати фінансову допомогу за умови, що загальний дохід їхніх сімей не перевищує 5400 гривень на кожну особу. Щонайбільше гроші можуть отримати 5 представників однієї сім'ї.

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Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі, базуючись на наданій інформації та підтверджувальних документах,

– зазначили в фонді.

Тобто такі громадяни мають відноситись до однієї з найбільш вразливих категорій населення:

батько чи мати, які самостійно виховують дітей;

батьки та опікуни, у яких на вихованні щонайменше одна дитина;

сім'ї, де один із батьків або обидва мають інвалідність або ж де виховуються діти з інвалідністю;

родини, які перебувають у складних життєвих обставинах;

родини, де люди старше 60 років – опікуни неповнолітніх.

Як розраховується розмір виплат? Розмір щомісячної виплати на одну особу становить 3600 гривень, виплачуються кошти протягом 3 місяців після підтвердження заяви. Тобто максимальна сума загальної допомоги на сім'ю становить 54 тисячі гривень.

Як отримати допомогу

Виплата надається на кожну особу окремо. Пріоритет буде надаватися цивільним пораненим або травмованим особам та онкохворим, які потребують термінової операції або хіміотерапії.

У Фонді повідомили про механізм отримання допомоги. Тобто для того, аби отримати виплати, громадянин має заповнити спеціальну анкету відповідно до місця проживання:

для Харківської області анкета тут;

Чернігівської – тут;

Сумської – тут.

Якщо з технічних причин ви не можете заповнити анкету, потрібно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення. Заявки оброблюються протягом 7 – 10 днів.