Який розмір мінімальної пенсії в Україні

Мінімальна пенсія в Україні для осіб, які не мають достатнього страхового стажу, на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він з 1 січня 2024 року він становить – 2 361 гривню.

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Проте, в процесі весняної індексації пенсій в Україні було здійсненно також підвищення найнижчих виплат – на 364 гривні. В результаті, мінімальна "соціальна" пенсія була збільшена до 2 725 гривень, та нині перебуває на такому рівні.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.