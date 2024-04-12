Какой размер минимальной пенсии в Украине

Минимальная пенсия в Украине для лиц, которые не имеют достаточного страхового стажа, на 100% зависит от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Он с 1 января 2024 года он составляет – 2 361 гривну.

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Однако в процессе весенней индексации пенсий в Украине было осуществлено также повышение самых низких выплат – на 364 гривны. В результате минимальная "социальная" пенсия была увеличена до 2 725 гривен, и сейчас находится на таком уровне.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен.