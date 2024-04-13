Хто зможе отримати виплати

Жителі визначених регіонів можуть отримати фінансову допомогу, за умови, що загальний дохід їхніх сімей не перевищує 5 400 тисяч гривень на кожну особу. Максимум гроші можуть отримати 5 представників однієї сім'ї.

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Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі, базуючись на наданій інформації та підтверджувальних документах,

– зазначили у фонді.

Тобто, такі громадяни мають відноситись до однієї з найбільш вразливих категорій населення:

батько чи мати, які самостійно виховують дітей;

батьки та опікуни, у яких на вихованні щонайменше одна дитина;

сім'ї, де один з батьків або обидва мають інвалідність або ж виховуються діти з інвалідністю;

родини, які перебувають у складних життєвих обставинах;

родини, де люди старше 60 років є опікунами неповнолітніх.

Зауважте! Виплата надається на кожну особу окремо. Пріоритет буде надаватися цивільним пораненим або травмованим особам і онкохворим, які потребують термінової операції або хімієтерапії.

Як розраховується розмір виплат? Розмір щомісячної виплати на одну особу становить 3 600 гривень, виплачуються кошти протягом 3 місяців після підтвердження заяви. Тобто, максимальна сума загальної допомоги на сім'ю складає 54 тисячі гривень.

Як отримати допомогу

У Фонді повідомили про те механізм отримання допомоги. Тобто, для того, аби отримати виплати, громадянин має заповнити спеціальну анкету, відповідно до місця проживання:

для Харківської області анкета тут;

Чернігівської – тут;

Сумської – тут.

Важливо! Якщо з технічних причин ви не можете заповнити анкету, необхідно звернутись до місцевого відділу соціального захисту населення. Заявки оброблюються протягом 7 – 10 днів.