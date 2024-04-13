Хто зможе отримати виплати
Жителі визначених регіонів можуть отримати фінансову допомогу, за умови, що загальний дохід їхніх сімей не перевищує 5 400 тисяч гривень на кожну особу. Максимум гроші можуть отримати 5 представників однієї сім'ї.
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Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі, базуючись на наданій інформації та підтверджувальних документах,
– зазначили у фонді.
Тобто, такі громадяни мають відноситись до однієї з найбільш вразливих категорій населення:
- батько чи мати, які самостійно виховують дітей;
- батьки та опікуни, у яких на вихованні щонайменше одна дитина;
- сім'ї, де один з батьків або обидва мають інвалідність або ж виховуються діти з інвалідністю;
- родини, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- родини, де люди старше 60 років є опікунами неповнолітніх.
Як розраховується розмір виплат?Розмір щомісячної виплати на одну особу становить 3 600 гривень, виплачуються кошти протягом 3 місяців після підтвердження заяви. Тобто, максимальна сума загальної допомоги на сім'ю складає 54 тисячі гривень.
Як отримати допомогу
У Фонді повідомили про те механізм отримання допомоги. Тобто, для того, аби отримати виплати, громадянин має заповнити спеціальну анкету, відповідно до місця проживання: