Кто сможет получить выплаты

Жители определенных регионов могут получить финансовую помощь, при условии, что общий доход их семей не превышает 5 400 тысяч гривен на каждого человека. Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи.

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Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе, основываясь на предоставленной информации и подтверждающих документах,

– отметили в фонде.

То есть, такие граждане должны относиться к одной из наиболее уязвимых категорий населения:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей;

родители и опекуны, у которых на воспитании по меньшей мере один ребенок;

семьи, где один из родителей или оба имеют инвалидность или воспитываются дети с инвалидностью;

семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

семьи, где люди старше 60 лет являются опекунами несовершеннолетних.

Заметьте! Выплата предоставляется на каждого человека отдельно. Приоритет будет предоставляться гражданским раненым или травмированным лицам и онкобольным, которые нуждаются в срочной операции или химиотерапии.

Как рассчитывается размер выплат? Размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 3 600 гривен, выплачиваются средства в течение 3 месяцев после подтверждения заявления. То есть, максимальная сумма общей помощи на семью составляет 54 тысячи гривен.

Как получить помощь

В Фонде сообщили о том механизм получения помощи. То есть, для того, чтобы получить выплаты, гражданин должен заполнить специальную анкету, в соответствии с местом жительства:

для Харьковской области анкета здесь;

Черниговской – здесь;

Сумской – здесь.

Важно! Если по техническим причинам вы не можете заполнить анкету, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения. Заявки обрабатываются в течение 7 – 10 дней.