Кто сможет получить выплаты
Жители определенных регионов могут получить финансовую помощь, при условии, что общий доход их семей не превышает 5 400 тысяч гривен на каждого человека. Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи.
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Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе, основываясь на предоставленной информации и подтверждающих документах,
– отметили в фонде.
То есть, такие граждане должны относиться к одной из наиболее уязвимых категорий населения:
- отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей;
- родители и опекуны, у которых на воспитании по меньшей мере один ребенок;
- семьи, где один из родителей или оба имеют инвалидность или воспитываются дети с инвалидностью;
- семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
- семьи, где люди старше 60 лет являются опекунами несовершеннолетних.
Как рассчитывается размер выплат?Размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 3 600 гривен, выплачиваются средства в течение 3 месяцев после подтверждения заявления. То есть, максимальная сумма общей помощи на семью составляет 54 тысячи гривен.
Как получить помощь
В Фонде сообщили о том механизм получения помощи. То есть, для того, чтобы получить выплаты, гражданин должен заполнить специальную анкету, в соответствии с местом жительства: