Скільки та кому можна отримати допомоги від ООН

У межах проєкту допомоги від ООН деякі категорії українців мають право на отримання фінансової допомоги. Щоб отримати додаткові кошти, звертатися до організації не потрібно, адже перелік осіб формують відповідно до інформації, яка є в базі даних Пенсійного фонду.

Хто з українців може отримати грошову допомогу

Це право мають пенсіонери, зокрема зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Крім того, звертатися в організацію та надсилати документи для отримання коштів не потрібно, адже список автоматично формуватиметься відповідно до даних Пенсійного фонду.

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Особа має відповідати таким критеріям:

пенсія менша, ніж 3250 гривень разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою тощо;

з 1 березня 2023 року не отримувала додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

проживає на територіях активних або можливих бойових дій.

Що потрібно для виплати Виплата грошової допомоги від ООН проводиться: на банківські рахунки – для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку перерахуванням коштів;

через відділення АТ "Укрпошта" з січня 2024 року – для пенсіонерів, які отримують таким способом пенсію. Важливо! Виплата від ВПП – це різниця між 3250 гривень і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Такий платіж не може становити менше, ніж 100 гривень. Виплата від ВПП – це різниця між 3250 гривень і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Такий платіж не може становити менше, ніж 100 гривень.

Ідеться про такі області України: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.