Хто з українці може отримати грошову допомогу
Це право мають пенсіонери, зокрема зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Крім того, звертатися в організацію та надсилати документи для отримання коштів не потрібно, адже список автоматично формуватиметься відповідно до даних Пенсійного фонду.
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Особа повинна відповідати таким критеріям:
- пенсія менша, ніж 3 250 гривень з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги тощо,
- з 1 березня 2023 року не отримувала додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам,
- проживає на територіях активних або можливих бойових дій.
Що потрібно для виплати
Виплата грошової допомоги від ООН проводиться:
- на банківські рахунки – для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів,
- через відділення АТ "Укрпошта" з січня 2024 року – для пенсіонерів, які отримують таким способом пенсію.