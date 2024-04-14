Хто з українці може отримати грошову допомогу

Це право мають пенсіонери, зокрема зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Крім того, звертатися в організацію та надсилати документи для отримання коштів не потрібно, адже список автоматично формуватиметься відповідно до даних Пенсійного фонду.

Читайте також Нові доплати для військових: скільки отримають бійці на першій лінії

Особа повинна відповідати таким критеріям:

пенсія менша, ніж 3 250 гривень з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги тощо,

з 1 березня 2023 року не отримувала додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам,

проживає на територіях активних або можливих бойових дій.

Зауважте! Йдеться про такі області України: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.