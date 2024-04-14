Кто из украинцев может получить денежную помощь

Это право имеют пенсионеры, в частности со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Кроме того, обращаться в организацию и отправлять документы для получения средств не нужно, ведь список автоматически будет формироваться в соответствии с данными Пенсионного фонда.

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Лицо должно соответствовать следующим критериям:

пенсия меньше, чем 3 250 гривен с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д,

с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам,

проживает на территориях активных или возможных боевых действий.

Обратите внимание! Речь идет о таких областях Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.