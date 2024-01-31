Для ВПО та біженців: в Україні розширили допомогу для осіб, які покинули домівки

Кабмін розширив допомогу для деяких категорій українців. Зокрема для ВПО та біженців, які повернулися з-за кордону додому та ще не працевлаштувалися і не мають джерела доходів.

Хто отримає допомогу

Допомогу протягом 6 місяців отримуватимуть:

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родини, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в сімʼях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиного соціального внеску (ЄСВ);

родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Ці виплати будуть поєднувати з інструментами стимулювання. Наприклад через 2 місяці після призначення допомоги українець має працевлаштуватися або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

Чи скасують виплати переселенцям

Раніше існувала інформація, що в лютому для ВПО, які набули цього статусу до 1 серпня 2023 року, мали скасувати виплати, тоді як для усіх інших продовжити. Проте нещодавно в уряді ухвалили рішення про продовження виплати до березня.

Проте деякі ВПО зможуть розраховувати на виплати не лише у березні: