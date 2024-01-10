Допоможуть заплатити за комуналку: в Україні з'явилася нова можливість для ВПО

Для деяких українських ВПО з'явилася нова допомога на сплату комунальних послуг. Її організувала Карітас Полтава, за сприяння Католицької служби допомоги CRS.

Хто може отримати допомогу

На допомогу по сплаті комунальних послуг можуть претендувати ВПО, які зареєстровані в Кобеляцькій громаді Полтавської області. Її надаватимуть у зимовий період 2023 – 2024 року.

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Щоб взяти учать у проєкті "Гроші на теплу зиму", потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

особи з інвалідністю або серйозним захворюванням;

особи віком понад 55 років, які не мають підтримки від родичів;

одинокі батьки дітей до 18 років;

опікуни непрацездатних осіб;

сім'ї з трьома або більше дітьми віком до 18 років;

вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.

Також існує є дві умови для отримання грошової допомоги:

доходи сім'ї не повинні перевищувати 5 400 гривень;

домогосподарство не може фінансово впоратися з придбанням опалювальних матеріалів на зиму та оплатою ЖКП.

Як отримати допомогу

Реєстрація на допомогу почалася з 9 січня, за адресою місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1, БФ "Карітас Полтава".

Дізнатися деталі можна номерами:

050 346 46 93;

0 800 336 734.

Які документи підготувати

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

довідку про переселення;

ІПН;

довідку про відкриття банківського рахунку IBAN;

документи, що підтверджують категорію вразливості;

квитанцію за оплату комунальних послуг.

На допомогу можуть претендувати лише ті ВПО, які не отримували аналогійну підтримку в жовтні та листопаді минулого року від міжнародних організацій.