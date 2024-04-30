Виплати для деяких ВПО припинили: хто вже не отримує допомогу

Деяким ВПО вже припинили виплати з 1 березня. Водночас надалі Мінфін підготувало Методику верифікації допомоги на проживання ВПО.

Хто вже втратив виплати

Починаючи з 1 березня 2024 року, допомогу на проживання для ВПО встановлюють враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Відтак, її не отримують люди, яких визначають як достатньо заможних.

Читайте також: Які пільги за віком доступні пенсіонерам зараз

Рішення про скасування виплат ухвалювали індивідуально для кожної сім'ї переселенців. Зокрема, нині виплати не отримують:

пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;

переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;

сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.

Прийняті зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Лише близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.

Як надалі перевірятимуть виплати ВПО

Як стало відомо, перевірятимуть правдивість даних, які українці надали, щоб отримати допомогу для ВПО. Порівнюватимуть дані ВПО, які були надані для призначення допомоги з тими, які були надані Мінсоцполітики, та з інформацією суб’єктів надання інформації.

Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.

Таким чином, увагу звертатимуть на велику кількість факторів. Як от: