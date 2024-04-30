Виплати для деяких ВПО припинили: хто вже не отримує допомогу

30 квітня 2024, 18:05
Читать новость на русском

Джерело:

Мінсоцполітики

Деяким ВПО вже припинили виплати з 1 березня. Водночас надалі Мінфін підготувало Методику верифікації допомоги на проживання ВПО.

Хто вже втратив виплати

Починаючи з 1 березня 2024 року, допомогу на проживання для ВПО встановлюють враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Відтак, її не отримують люди, яких визначають як достатньо заможних. 

Читайте також: Які пільги за віком доступні пенсіонерам зараз

Рішення про скасування виплат ухвалювали індивідуально для кожної сім'ї переселенців. Зокрема, нині виплати не отримують:

  • пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;
  • переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;
  • сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.
Важливо! Прийняті зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Лише близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.

Як надалі перевірятимуть виплати ВПО

Як стало відомо, перевірятимуть правдивість даних, які українці надали, щоб отримати допомогу для ВПО. Порівнюватимуть дані ВПО, які були надані для призначення допомоги з тими, які були надані Мінсоцполітики, та з інформацією суб’єктів надання інформації.

Зауважте! Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.

Таким чином, увагу звертатимуть на велику кількість факторів. Як от: 

  • групу інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
  • взяття на облік ВПО згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
  • наявність однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО за різними особовими справами;
  • відбування покарання в місцях позбавлення волі;
  • наявність житлового приміщення: знищеного або пошкодженого;
  • наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією;
  • перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання;
  • придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
  • будь-яку купівлю на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;
  • купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень;
  • наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.
Автор: Катерина Добровольська