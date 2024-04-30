Виплати для деяких ВПО припинили: хто вже не отримує допомогу
Джерело:Мінсоцполітики
Деяким ВПО вже припинили виплати з 1 березня. Водночас надалі Мінфін підготувало Методику верифікації допомоги на проживання ВПО.
Хто вже втратив виплати
Починаючи з 1 березня 2024 року, допомогу на проживання для ВПО встановлюють враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Відтак, її не отримують люди, яких визначають як достатньо заможних.
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Рішення про скасування виплат ухвалювали індивідуально для кожної сім'ї переселенців. Зокрема, нині виплати не отримують:
- пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;
- переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;
- сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.
Як надалі перевірятимуть виплати ВПО
Як стало відомо, перевірятимуть правдивість даних, які українці надали, щоб отримати допомогу для ВПО. Порівнюватимуть дані ВПО, які були надані для призначення допомоги з тими, які були надані Мінсоцполітики, та з інформацією суб’єктів надання інформації.Зауважте! Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.
Таким чином, увагу звертатимуть на велику кількість факторів. Як от:
- групу інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
- взяття на облік ВПО згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
- наявність однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО за різними особовими справами;
- відбування покарання в місцях позбавлення волі;
- наявність житлового приміщення: знищеного або пошкодженого;
- наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією;
- перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання;
- придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
- будь-яку купівлю на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;
- купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень;
- наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.