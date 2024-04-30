Хто вже втратив виплати

Починаючи з 1 березня 2024 року, допомогу на проживання для ВПО встановлюють враховуючи фактичні потреби сімей у допомозі. Відтак, її не отримують люди, яких визначають як достатньо заможних.

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Рішення про скасування виплат ухвалювали індивідуально для кожної сім'ї переселенців. Зокрема, нині виплати не отримують:

пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9 444 гривні;

переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9 444 гривні;

сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.

Важливо! Прийняті зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Лише близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, більша половина – не працевлаштовані.