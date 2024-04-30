Кто уже потерял выплаты

Начиная с 1 марта 2024 года, помощь на проживание для ВПЛ устанавливают учитывая фактические потребности семей в помощи. Поэтому, ее не получают люди, которых определяют как достаточно состоятельных.

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Решение об отмене выплат принимали индивидуально для каждой семьи переселенцев. В частности, сейчас выплаты не получают:

пенсионеры, которые получают ежемесячную пенсию более 9 444 гривен;

переселенцы, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи которых превышает 9 444 гривны;

семьи, которые имеют собственное жилье или автомобиль, иностранную валюту, большой депозит в банке.

Важно! Принятые изменения должны способствовать стимулированию внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству. Только около 40% трудоспособных ВПЛ сейчас работают, большая часть – не трудоустроены.