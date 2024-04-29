Який податок можуть не платити пенсіонери

Пенсіонери, що отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати податок на землю. Лише за умови якщо їхнє домогосподарство відповідає визначеним критеріям.

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Норми для відсутності податку зараз такі:

ділянка до 0,01 гектара допустима для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара надається для проведення індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.

Які ще пільги доступні для пенсіонерів

Пенсіонери можуть отримати безоплатний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту. Винятком є лише таксі. Також не оплачувати проїзд пенсіонери можуть у залізничному сполученні, якщо йдеться про приміські рейси.

Громадяни пенсійного віку також мають право на безплатну юридичну допомогу. Йдеться не тільки про консультації, а і: