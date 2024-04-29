Як хочуть захистити домашніх працівників

Згідно з документом, до Кодексу про працю буде додано новий розділ – "Праця домашніх працівників". При цьому, домашнім працівником вважатиметься особа, яка забезпечує життєдіяльність домогосподарства не менше 40 годин на місяць.

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Для таких домашніх працівників відтепер запроваджуються спеціальні трудові договори. Однак, у випадку, якщо робота здійснюється регулярно та на постійній основі.

Важливо! Роботодавцем вважатиметься один із членів сім'ї. Йому потрібно буде укласти з працівником трудовий договір у двох примірниках.

Ця ініціатива націлена на створення сприятливих умов для переходу даної соціальної групи з тіньового сектора економіки, а також забезпечення їх соціального захисту.

Що відомо про законопроєкт

Відповідний законопроєкт вже ухвалили у другому читанні. Тепер документ мають підписати спікер парламенту та президент України. Закон почне діяти через три місяці з дня опублікування.

На сьогоднішній день більшість таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, не можуть розраховувати на передбачені законодавством про працю гарантії своїх трудових прав. Вони зазвичай не отримують гідної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту від дискримінації, насильницьких та інших дій, які порушують їхню честь та гідність з боку роботодавця,

– зазначають автори законопроєкту.

Відповідно, у такий офіційний спосіб домашній працівник отримає права та гарантії, передбачені Трудовим кодексом.

Зауважте! Загальнообов'язкове державне соціальне страхування домашніх працівників, як і ведення трудових книжок, здійснюватиметься на добровільній основі.

Важливі нюанси

При цьому є інші важливі умови:

Домашнім працівникам буде заборонено розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їм відомою внаслідок проживання у домашньому господарстві.

Робочий день домашнього працівника може бути розділений на частини, проте загальна тривалість праці не повинна перевищувати 8 годин на день.

Окрім обов'язкових умов трудового договору, в ньому можуть бути визначені й додаткові умови.

Важливо! Зміни до договору можуть вноситися лише за згодою обох сторін та мають бути зафіксовані у письмовій формі.