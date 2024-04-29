Как хотят защитить домашних работников

Согласно документу, в Кодекс о труде будет добавлен новый раздел – "Труд домашних работников". При этом, домашним работником будет считаться лицо, которое обеспечивает жизнедеятельность домохозяйства не менее 40 часов в месяц.

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Для таких домашних работников отныне вводятся специальные трудовые договоры. Однако, в случае, если работа осуществляется регулярно и на постоянной основе.

Важно! Работодателем будет считаться один из членов семьи. Ему нужно будет заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах.

Эта инициатива нацелена на создание благоприятных условий для перехода данной социальной группы из теневого сектора экономики, а также обеспечение их социальной защиты.

Что известно о законопроекте

Соответствующий законопроект уже приняли во втором чтении. Теперь документ должны подписать спикер парламента и президент Украины. Закон начнет действовать через три месяца со дня опубликования.

На сегодняшний день большинство таких лиц находятся в теневом секторе экономики, не имеют должного уровня социального обеспечения, не могут рассчитывать на предусмотренные законодательством о труде гарантии своих трудовых прав. Они обычно не получают достойной и справедливой оплаты труда, лишены государственной защиты от дискриминации, насильственных и других действий, нарушающих их честь и достоинство со стороны работодателя,

– отмечают авторы законопроекта.

Соответственно, таким официальным способом домашний работник получит права и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом.

Обратите внимание! Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников, как и ведение трудовых книжек, будет осуществляться на добровольной основе.

Важные нюансы

При этом есть другие важные условия:

Домашним работникам будет запрещено разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в результате проживания в домашнем хозяйстве.

Рабочий день домашнего работника может быть разделен на части, однако общая продолжительность труда не должна превышать 8 часов в день.

Кроме обязательных условий трудового договора, в нем могут быть определены и дополнительные условия.

Важно! Изменения в договор могут вноситься только с согласия обеих сторон и должны быть зафиксированы в письменной форме.