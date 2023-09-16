Допомога для ВПО: для українців виділять додаткові кошти

Видатки з держбюджету на допомогу переселенцям планують збільшити. Відповідний законопроєкт має бути розглянутим парламентом вже незабаром.

Видатки на ВПО можуть збільшити

Видатки на ВПО планують збільшити на 16,5 мільярда гривень. Державна підтримка передбачає:

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допомогу на проживання в розмірі 2 000 гривень на дорослу людину на місяць і 3 000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю;

допомогу з оплати комунальних послуг в місцях компактного поселення;

допомогу за програмою "Прихисток".

Також збільшитися видатки можуть на:

ЗСУ – на 195,7 мільярда гривень;

Нацгвардії України – на 39,7 мільярда гривень;

Державної прикордонної служби – на 20,4 мільярда гривень;

видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 мільярда гривень.

Роксолана Підласа Голова комітету з питань бюджету ВРУ Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 мільярда гривень, з яких близько 208 мільярдів гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.

Для ВПО побудують житло

Прийомні родини ВПО, які мають від 5 дітей, згодом отримають нове житло від держави. Уже розпочато будівництво перших 14 будинків за ініціативи Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства".

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Будинки для прийомних сімей – це вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає у сім’ю дітей. Ми хочемо, аби допомога таким сім’ям не була формальною. І саме будівництво таких будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди також.

Площа будинку буде становити 285,5 метрів квадратних. Вони будуть побудовані з підземними модульними бетонними укриттями із металевими вибухостійкими дверима. А також: