Чому українці не можуть отримати пенсію

Після початку вторгнення Росії в Україну, значна кількість громадян втратили свої документи. Пошкодження невідцефрованих архівів і досі не дозволяє підтвердити стаж деяких осіб. Про труднощі отримання пенсій громадянами, що перебували в Росії чи окупованому Криму розповіла у телемарафоні замміністра Дарина Марчак, передає 24 Канал.

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Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики України Фактично у громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду Росії про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію.

Звичайно, під час повномасштабного вторгнення обмін даними між Росією та Україною неможливий. А це, своєю чергою, означає, що деякі українські громадяни не можуть отримати пенсію навіть при наявності значного стажу.

Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між Росією і Україною. Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії,

– підкреслила Марчак.

Страховий стаж прямо впливає на наявність та розмір пенсійних виплат. Зараз українець може вийти на пенсію з 60 років, якщо його спеціальність не підпадає під закон про небезпечні професії. Для того, аби піти на заслужений відпочинок у такому віці, необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу.

Розмір пенсій в Україні

Згідно з даними ПФУ, зараз українці отримують такі виплати:

0,6% пенсіонерів мають пенсію 1 227,80 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Мінімальний розмір пенсії залишається – 2 093 гривні для осіб, що не працюють.