Расходы на ВПЛ могут увеличить
Расходы на ВПЛ планируют увеличить на 16,5 миллиарда гривен. Государственная поддержка предусматривает:
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- помощь на проживание в размере 2 000 гривен на взрослого человека в месяц и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью;
- пособие по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;
- помощь по программе "Убежище".
Также увеличиться расходы могут на:
- ВСУ – на 195,7 миллиарда гривен;
- Нацгвардию Украины – на 39,7 миллиарда гривен;
- Государственную пограничную службу – на 20,4 миллиарда гривен;
- закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 миллиарда гривен.
Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 миллиардов гривен, из которых около 208 миллиардов гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов.
Для ВПЛ построят жилье
Приемные семьи ВПЛ, имеющие от 5 детей, впоследствии получат новое жилье от государства. Уже начато строительство первых 14 домов по инициативе Фонда Елены Зеленской "Адрес детства".
Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже.
Площадь дома будет составлять 285,5 квадратных метров. Они будут построены с подземными модульными бетонными укрытиями с металлической взрывостойкой дверью. А также будут:
- инклюзивными;
- энергоэффективными;
- меблированными;
- обустроенными бытовой техникой.