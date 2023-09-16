Видатки на ВПО можуть збільшити

Видатки на ВПО планують збільшити на 16,5 мільярда гривень. Державна підтримка передбачає:

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допомогу на проживання в розмірі 2 000 гривень на дорослу людину на місяць і 3 000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю;

допомогу з оплати комунальних послуг в місцях компактного поселення;

допомогу за програмою "Прихисток".

Також збільшитися видатки можуть на:

ЗСУ – на 195,7 мільярда гривень;

Нацгвардії України – на 39,7 мільярда гривень;

Державної прикордонної служби – на 20,4 мільярда гривень;

видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 мільярда гривень.

Роксолана Підласа Голова комітету з питань бюджету ВРУ Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 мільярда гривень, з яких близько 208 мільярдів гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.

Для ВПО побудують житло

Прийомні родини ВПО, які мають від 5 дітей, згодом отримають нове житло від держави. Уже розпочато будівництво перших 14 будинків за ініціативи Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства".

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Будинки для прийомних сімей – це вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає у сім’ю дітей. Ми хочемо, аби допомога таким сім’ям не була формальною. І саме будівництво таких будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди також.

Площа будинку буде становити 285,5 метрів квадратних. Вони будуть побудовані з підземними модульними бетонними укриттями із металевими вибухостійкими дверима. А також: