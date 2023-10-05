Для ВПО запровадили новий вид допомоги: які послуги переселенці можуть отримати безкоштовно

У Мінюсті повідомили, що ВПО відтепер можуть отримати правничі послуги абсолютно безплатно. Для того аби це зробити, потрібно скористатися сервісом БПД.

Як переселенцям отримати юридичну допомогу безкоштовно

Безоплатна правнича допомога (БПД) надається через спеціальні сервіси. Для того аби підтвердити свій статус ВПО, необхідно мати відповідну довідку.

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Які послуги надають через систему БПД:

консультація при зверненні до суду;

допомога відносно складання документів;

надання юридичної інформації;

захист заявника у суді чи інших держорганах.

Де можна отримати допомогу від системи БПД

Через телефон

Зателефонувати за телефоном 0-800-213-103 (дзвінки по території України безкоштовні). Це номер контактного центру, де ви можете отримати швидку консультацію від спеціалістів.

У Telegram

Ви можете зателефонувати за номером (067) 721-31-03 у месенджері, або ж написати правнику через Telegram-канал.

У спеццентрі

Консультацію можна отримати і офлайн. Список центрів надання допомоги у різних областях ви можете знайти за посиланням.

Хто може отримати статус ВПО

З початку повномасштабного вторгнення – 24.02.2022 року і по 31.07.2023 року спеціалісти, які є частиною системи БПД допомогли уже понад 11 тисячам переселенців. За 2023 рік безоплатну правничу консультацію отримали 5,5 тисяч ВПО.

Статус переселенця надається громадянам, які були вимушені покинути своє місце проживання через військові дії. Регіони, які вважаються особливо небезпечними, визначає уряд.

Після отримання статусу ВПО, особа може оформити грошові виплати: