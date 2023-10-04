Зростання курсу 5 жовтня

За результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, долар виріс на 1 копійку, його ціна 5 жовтня становитиме 36,6 гривні. НБУ хоч і запровадив гнучий курс, він залишається керованим. Євро також зросте на 1 копійку. 5 жовтня він матиме значення – 38,42 гривні.

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Що відбувається на фінансовому ринку 4 жовтня

На початку торгів долар купували за 36,61 гривні і продавали по 36,65 гривні. У Другій половині дня відбулося зниження курсу, долар купували за 36,6 гривні і продавали – 36,64 гривні.

Готівковий долар впав на 5 копійок і в кінці дня склав 38,35 гривні.