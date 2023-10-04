Зростання курсу 5 жовтня
За результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, долар виріс на 1 копійку, його ціна 5 жовтня становитиме 36,6 гривні. НБУ хоч і запровадив гнучий курс, він залишається керованим. Євро також зросте на 1 копійку. 5 жовтня він матиме значення – 38,42 гривні.
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Що відбувається на фінансовому ринку 4 жовтня
- На початку торгів долар купували за 36,61 гривні і продавали по 36,65 гривні. У Другій половині дня відбулося зниження курсу, долар купували за 36,6 гривні і продавали – 36,64 гривні.
- Готівковий долар впав на 5 копійок і в кінці дня склав 38,35 гривні.
Що буде з доларом до кінця осені
Юрій Гелетій – заступник голови НБУ каже, що хоча восени долар зазвичай зростає, значних коливань очікувати не варто. Хвилювання на фінансову ринку спричинені тим, що у цей час формується і утверджується бюджет на рік.
Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості.