Допомога до 3 тисяч доларів: хто з українців може отримати кошти
- Благодійний фонд "Право на захист" надає гранти по 3 тисячі доларів для 27 підприємців Харківщини на відновлення постраждалих мікропідприємств.
- Заявники повинні мати докази пошкодження бізнесу через війну, скласти план відновлення та бути зареєстрованими в Харкові або регіоні, окрім зон бойових дій.
- Гроші можуть бути використані для закупівлі обладнання, матеріалів або товарів, і після завершення проєкту проводиться перевірка використання коштів.
В одному з регіонів України люди можуть отримати грант на суму 3 тисячі доларів. Його надає благодійний фонд "Право на захист".
Хто може отримати три тисячі доларів
Проєкт здійснюється за підтримки Швейцарії, повідомляє 24 канал з посиланням на УВКБ ООН.
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27 підприємців Харківщини отримають грант у розмірі 3 000 доларів від БФ "Право на захист"! Фонд запускає унікальну програму підтримки "Право на бізнес: гранти на відновлення постраждалих мікропідприємств",
– йдеться у дописі.
Серед вимог до заявників:
- надання доказів пошкодження бізнесу через війну;
- складання плану відновлення діяльності з чітким баченням ринку та клієнтів;
- наявність попереднього досвіду в підприємництві.
Долучитися до програми може бізнес, який фізично постраждав через воєнні дії та має реєстрацію в Харкові або регіоні. Проте крім зон, де наразі тривають бойові дії.
Важливо! Пріоритет отримають бізнеси, які створять нові робочі місця, та особи з уразливих груп населення.
Як подати заявку
Усі охочі українці можуть подати заявку на допомогу через заповнення анкети. Це потрібно зробити до 16 лютого.
Гроші можна буде використати таким чином:
- закупівля обладнання, необхідного для відновлення бізнесу;
- закупівля матеріалів і сировини, необхідних для відновлення бізнесу;
- закупівля товару для подальшого продажу.
Усі заявники отримують офіційне повідомлення про результати відбору електронною поштою. Сповіщення здійснюється в період з 24.02.2025 по 28.02.2025 незалежно від результату заявки.
Зверніть увагу! Через 30 днів після завершення проєкту команда Фонду відвідає бізнеси для перевірки використання коштів та оцінки результатів допомоги.