Допомога до 3 тисяч доларів: хто з українців може отримати кошти

В одному з регіонів України люди можуть отримати грант на суму 3 тисячі доларів. Його надає благодійний фонд "Право на захист".

Хто може отримати три тисячі доларів

Проєкт здійснюється за підтримки Швейцарії, повідомляє 24 канал з посиланням на УВКБ ООН.

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27 підприємців Харківщини отримають грант у розмірі 3 000 доларів від БФ "Право на захист"! Фонд запускає унікальну програму підтримки "Право на бізнес: гранти на відновлення постраждалих мікропідприємств",

– йдеться у дописі.

Серед вимог до заявників:

надання доказів пошкодження бізнесу через війну;

складання плану відновлення діяльності з чітким баченням ринку та клієнтів;

наявність попереднього досвіду в підприємництві.

Долучитися до програми може бізнес, який фізично постраждав через воєнні дії та має реєстрацію в Харкові або регіоні. Проте крім зон, де наразі тривають бойові дії.

Важливо! Пріоритет отримають бізнеси, які створять нові робочі місця, та особи з уразливих груп населення.

Як подати заявку

Усі охочі українці можуть подати заявку на допомогу через заповнення анкети. Це потрібно зробити до 16 лютого.

Гроші можна буде використати таким чином:

закупівля обладнання, необхідного для відновлення бізнесу;

закупівля матеріалів і сировини, необхідних для відновлення бізнесу;

закупівля товару для подальшого продажу.

Усі заявники отримують офіційне повідомлення про результати відбору електронною поштою. Сповіщення здійснюється в період з 24.02.2025 по 28.02.2025 незалежно від результату заявки.

Зверніть увагу! Через 30 днів після завершення проєкту команда Фонду відвідає бізнеси для перевірки використання коштів та оцінки результатів допомоги.