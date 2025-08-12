До Дня Незалежності значна кількість українців отримає спеціальну підтримку. Ця доплата залежить від категорії, до якої належить особа.

Кому до Дня Незалежності нададуть 450 гривень?

Ті, хто має право на таку доплату, зможе отримати від 450 до 3 100 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Виплату 450 гривень зможуть отримати:

особи зі статусом учасника війни;

колишні в'язні концентраційних таборів, гетто або ж інших місць примусового тримання;

особи, яких примусово вивезли на примусові роботи;

діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом, яка здійснювалась у тилу ворога.

Пенсіонери отримають цю виплату разом з пенсією. Доплату нарахують автоматично, додатково звертатись для цього у ПФУ непотрібно.

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Той, хто не є пенсіонером і не проходить службу, має подати спеціальну заяву, аби отримати таку виплату.