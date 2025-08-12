Укр Рус
12 августа, 07:30
Кому выплатят почти 500 гривен ко Дню Независимости

Анастасия Зорик
  • Ко Дню Независимости украинцы могут получить выплаты от 450 до 3 100 гривен в зависимости от категории, к которой они относятся.
  • Выплату 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные лица, дети партизан и других борцов с национал-социалистическим режимом.

Ко Дню Независимости значительное количество украинцев получит специальную поддержку. Эта доплата зависит от категории, к которой принадлежит лицо.

Кому ко Дню Независимости предоставят 450 гривен?

Те, кто имеет право на такую доплату, сможет получить от 450 до 3 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Выплату 450 гривен смогут получить:

  • лица со статусом участника войны;
  • бывшие узники концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания;
  • лица, которых принудительно вывезли на принудительные работы;
  • дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом, которая осуществлялась в тылу врага.

Пенсионеры получат эту выплату вместе с пенсией. Доплату начислят автоматически, дополнительно обращаться для этого в ПФУ не нужно.

Тем, кто проходит службу, выплату будет проведено по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости, 
– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Тот, кто не является пенсионером и не проходит службу, должен подать специальное заявление, чтобы получить такую выплату.