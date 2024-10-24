До грудня 2024 року: коли українці отримають субсидію на тверде паливо

Уряд ухвалив постанову від 15.10.2024 № 1169 “Про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон”. Відповідно тепер українці зможуть отримати ще одну субсидію.

Субсидія на дрова

Українці, які не мають опалення вже другий рік поспіль можуть оформити додаткову підтримку від держави. Її виплачуватимуть за кошти партнерів, а також за кошти державного бюджету.

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Для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію / пільги, і отримувачі надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір, передання та оброблення персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки, не потрібно повторно звертатись та подавати заяву – розмір доплати перерахують за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією,

– написали у ПФУ.

Ті особи, які ще не одержували житлову субсидію/пільги на придбання твердого палива мають звернутися до ПФУ в один зі способів:

через сервісний центр органів ПФУ особисто або засобами поштового зв’язку;

через центр надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації.

Нагадаємо! Також звернення можна подати в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом.

Розмір допомоги є індивідуальним, його обчислюють виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Він визначається як різниця між розміром субсидії/пільги, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива, та розміром субсидії/пільги, виплаченої у 2024 році.

Зауважте! Допомогу виплатять до кінця грудня 2024 року.