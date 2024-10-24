Субсидия на дрова

Украинцы, которые не имеют отопления уже второй год подряд могут оформить дополнительную поддержку от государства. Ее будут выплачивать за счет партнеров, а также за средства государственного бюджета.

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Для тех, кому в 2024 году уже назначена жилищная субсидия / льготы, и получатели предоставляли от своего имени и от имени членов домохозяйства согласие на сбор, передачи и обработки персональных данных с целью осуществления выплаты дополнительной поддержки, не нужно повторно обращаться и подавать заявление – размер доплаты пересчитают по имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информации,

– написали в ПФУ.

Те лица, которые еще не получали жилищную субсидию/льготы на приобретение твердого топлива должны обратиться в ПФУ одним из способов:

через сервисный центр органов ПФУ лично или средствами почтовой связи;

через центр предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

Напомним! Также обращение можно подать в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

Размер помощи является индивидуальным, его вычисляют исходя из повышенного показателя стоимости твердого топлива. Он определяется как разница между размером субсидии/льготы, определенным по увеличенному показателю стоимости твердого топлива, и размером субсидии/льготы, выплаченной в 2024 году.

Обратите внимание! Помощь выплатят до конца декабря 2024 года.