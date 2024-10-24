Субсидія на дрова

Українці, які не мають опалення вже другий рік поспіль можуть оформити додаткову підтримку від держави. Її виплачуватимуть за кошти партнерів, а також за кошти державного бюджету.

Читайте також Яка пенсія буде у людей з інвалідністю II групи у листопаді

Для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію / пільги, і отримувачі надавали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір, передання та оброблення персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки, не потрібно повторно звертатись та подавати заяву – розмір доплати перерахують за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією,

– написали у ПФУ.

Ті особи, які ще не одержували житлову субсидію/пільги на придбання твердого палива мають звернутися до ПФУ в один зі способів:

через сервісний центр органів ПФУ особисто або засобами поштового зв’язку;

через центр надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації.

Нагадаємо! Також звернення можна подати в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом.

Розмір допомоги є індивідуальним, його обчислюють виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Він визначається як різниця між розміром субсидії/пільги, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива, та розміром субсидії/пільги, виплаченої у 2024 році.

Зауважте! Допомогу виплатять до кінця грудня 2024 року.