Чи зросте пенсія по інвалідності для людей з II групою у листопаді
Пенсія по інвалідності у листопаді не зазнаватиме змін. Виплата для людей з II групою і надалі залишатиметься залежною від вікової, повідомляє ПФУ.
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Нагадаємо! Люди з інвалідністю II групи мають отримувати 90% від пенсії за віком.
Водночас мінімальна виплата для осіб з II групою залежить від того, чи працевлаштована особа:
- 2 520 гривень може отримати особа з II групою інвалідності, якщо вона не працевлаштована;
- 2 093 гривень – у випадку, коли людина продовжує працювати.
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Є випадки, коли виплата по інвалідності розраховується по-іншому. Йдеться про громадян, що отримали таку пенсію внаслідок певних обставин, наприклад, через аварію на ЧАЕС або участь у війні.