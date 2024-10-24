Чи зросте пенсія по інвалідності для людей з II групою у листопаді

Пенсія по інвалідності у листопаді не зазнаватиме змін. Виплата для людей з II групою і надалі залишатиметься залежною від вікової, повідомляє ПФУ.

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Нагадаємо! Люди з інвалідністю II групи мають отримувати 90% від пенсії за віком.

Водночас мінімальна виплата для осіб з II групою залежить від того, чи працевлаштована особа:

2 520 гривень може отримати особа з II групою інвалідності, якщо вона не працевлаштована;

2 093 гривень – у випадку, коли людина продовжує працювати.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Є випадки, коли виплата по інвалідності розраховується по-іншому. Йдеться про громадян, що отримали таку пенсію внаслідок певних обставин, наприклад, через аварію на ЧАЕС або участь у війні.