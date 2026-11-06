Іспанія надасть нову допомогу Україні: куди спрямують 437 мільйонів євро

Україна та Іспанія обговорили посилення оборонної підтримки на тлі російських атак, які дедалі більше зачіпають не лише енергетику, а й транспортну інфраструктуру. За підсумками переговорів у Мадриді прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Що передбачає новий пакет підтримки

Після зустрічі з главою іспанського уряду 5 листопада про нову допомогу повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці.

За словами глави держави, сторони обговорили наповнення пакета.

Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та нас підтримує. І є новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії. Дякую!

– написав Зеленський.

Конкретний перелік озброєння та обладнання, які увійдуть до нового пакета, наразі не оприлюднили. Президент лише зазначив, що під час переговорів йшлося про першочергові потреби України в обороні.

Чому ці кошти критично важливі зараз

Окремою темою зустрічі стали наслідки російських ударів по українській критичній інфраструктурі.

Зеленський розповів Санчесу про атаки на енергетику, логістичні об'єкти та залізницю. За словами президента, масштаби пошкоджень залізничного транспорту цього року стали особливо значними.

Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий,

– наголосив глава держави.

Президент подякував Іспанії та особисто Педро Санчесу за підтримку.

Нагадаємо, Мадрид постійно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у березні 2026 року Іспанія оголосила про новий пакет допомоги на 1 мільярд євро. Тоді загальний обсяг підтримки від Мадрида з початку великої війни сягнув 4 мільярдів євро.