Испания предоставит Украине новую помощь: куда будут направлены 437 миллионов евро

Что предусматривает новый пакет поддержки

После встречи с главой испанского правительства 5 ноября о новой помощи сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице.

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По словам главы государства, стороны обсудили содержание пакета.

На протяжении всех лет этой войны Испания последовательно помогает и поддерживает нас. И теперь есть новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро от Испании. Спасибо!– написал Зеленский.

Конкретный перечень вооружения и оборудования, которые войдут в новый пакет, пока не обнародован. Президент лишь отметил, что в ходе переговоров речь шла о первоочередных потребностях Украины в области обороны.

Почему эти средства критически важны сейчас

Отдельной темой встречи стали последствия российских ударов по украинской критической инфраструктуре.

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Зеленский рассказал Санчесу об атаках на энергетику, логистические объекты и железную дорогу. По словам президента, масштабы повреждений железнодорожного транспорта в этом году стали особенно значительными.

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В этом году Россия повредила больше наших локомотивов, чем за все предыдущие годы этой войны. Под постоянными атаками находятся энергосеть и водоснабжение. Ситуация сложная, особенно в Киеве, и каждый шаг гуманитарной поддержки также очень важен– подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил Испанию и лично Педро Санчеса за поддержку.

Напомним, Мадрид постоянно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В частности, в марте 2026 года Испания объявила о новом пакете помощи на 1 миллиард евро. Тогда общий объем поддержки от Мадрида с начала большой войны достиг 4 миллиардов евро.