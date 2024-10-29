Фінансова допомога на лікування: хто отримає 5 тисяч гривень

29 жовтня 2024, 16:01
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Херсонська ДВА

За 2024 рік допомогу встигли виплатити вже 1 183 жителям Херсонської області. На виплату у 5 тисяч гривень можуть розраховувати лише місцеві.

Фінансова допомога на лікування

На Херсонщині для українців виділятимуть гроші із бюджету на допомогу по лікуванню. Минулого року такі виплати отримало 1 204 особи.

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Зауважте! Цьогоріч гроші отримали 1 183 місцевих жителів, що сумарно коштувало бюджету 4,8 мільйона гривень.

Допомогу можна оформити: 

  • на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) — 5 000 гривень;
  • людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування — 3 000 гривень;
  • на оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5 000 гривні;
  • на ендопротезування суглобів — 5 000 гривні.