Українці можуть отримати гроші на оплату комуналки: яка сума допомоги передбачається
- Грошову допомогу на оплату комунальних послуг можуть отримати родини з дітьми з інвалідністю, особами з інвалідністю І групи та особами з інвалідністю II групи з дитинства у місті Дніпро.
- Виплата перераховується департаментом соціальної політики житлово-комунальним підприємствам міста.
Деякі родини почали отримувати підтримку від держави. Йдеться про гроші на оплату комуналки.
Хто може отримати кошти від держави
Допомога надається мешканцям Дніпра, пише 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.
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Грошову допомогу можуть отримати родини, в яких є:
- діти з інвалідністю;
- особи з інвалідністю І групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства);
- особи з інвалідністю II групи з дитинства.
Адресна допомога надається на оплату послуг: з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, вивезення твердих побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів, з тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення, якими користується родина,
– йдеться у повідомленні.
Як українцям звернутися по допомогу
Для цього слід звернутися до управління соціального захисту населення із документами:
- заява;
- копія паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю / копія ID-картки (з додаванням копії витягу щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання);
- оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);
- довідка медико-соціальної експертної комісії / лікарсько-консультативної комісії / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;
- особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.
Важливо! Документи на щомісячну адресну допомогу на ЖКП слід поновлювати щорічно в січні поточного року.
Який розмір допомоги
Розмір допомоги з 1 квітня по 31 жовтня становить 500 гривень щомісячно.
Водночас з 1 листопада по 31 березня розмір виплати зросте. Він складатиме 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у родині.
Зверніть увагу! Виплата є безготівковою і перераховується департаментом соціальної політики житлово-комунальним підприємствам міста.