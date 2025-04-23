Українці можуть отримати гроші на оплату комуналки: яка сума допомоги передбачається

Деякі родини почали отримувати підтримку від держави. Йдеться про гроші на оплату комуналки.

Хто може отримати кошти від держави

Допомога надається мешканцям Дніпра, пише 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

Читайте також Чи можна податися на субсидію від імені військовослужбовця

Грошову допомогу можуть отримати родини, в яких є:

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю І групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства);

особи з інвалідністю II групи з дитинства.

Адресна допомога надається на оплату послуг: з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, вивезення твердих побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів, з тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення, якими користується родина,

– йдеться у повідомленні.

Як українцям звернутися по допомогу

Для цього слід звернутися до управління соціального захисту населення із документами:

заява;

копія паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю / копія ID-картки (з додаванням копії витягу щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання);

оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);

довідка медико-соціальної експертної комісії / лікарсько-консультативної комісії / витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.

Важливо! Документи на щомісячну адресну допомогу на ЖКП слід поновлювати щорічно в січні поточного року.

Який розмір допомоги

Розмір допомоги з 1 квітня по 31 жовтня становить 500 гривень щомісячно.

Водночас з 1 листопада по 31 березня розмір виплати зросте. Він складатиме 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у родині.

Зверніть увагу! Виплата є безготівковою і перераховується департаментом соціальної політики житлово-комунальним підприємствам міста.

